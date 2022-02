Théâtre : Feu la mère de Madame Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Théâtre : Feu la mère de Madame Beauvais, 25 février 2022, Beauvais. Théâtre : Feu la mère de Madame Beauvais

2022-02-25 20:00:00 – 2022-02-28

Beauvais Oise 6 6 • À Crèvecœur-le-Grand, salle des fêtes

Vendredi 25 février à 20h

• Aux Marais, salle des fêtes

Samedi 26 février à 20h

• À Savignies, salle des 3 villages

Lundi 28 février à 20h Une fois de plus, un festival composé par Georges Feydeau pour dénoncer la médiocrité de la vie bourgeoise, les mesquineries des couples, la jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit. Mise en scène de Patrice Bousquet. Tarif unique : 6 €. Durée : 55 mn.

Renseignements au 03 44 06 08 20 – billetterie@theatredubeauvaisis.com Plus d’informations : https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-feu-la-mEre-de-madame-620.html • À Crèvecœur-le-Grand, salle des fêtes

Vendredi 25 février à 20h

• Aux Marais, salle des fêtes

Samedi 26 février à 20h

• À Savignies, salle des 3 villages

Lundi 28 février à 20h Une fois de plus, un festival composé par Georges Feydeau pour dénoncer la médiocrité de la vie bourgeoise, les mesquineries des couples, la jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit. Mise en scène de Patrice Bousquet. Tarif unique : 6 €. Durée : 55 mn.

Renseignements au 03 44 06 08 20 – billetterie@theatredubeauvaisis.com Plus d’informations : https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-feu-la-mEre-de-madame-620.html billetterie@theatredubeauvaisis.com +33 3 44 06 08 20 https://www.theatredubeauvaisis.com/ • À Crèvecœur-le-Grand, salle des fêtes

Vendredi 25 février à 20h

• Aux Marais, salle des fêtes

Samedi 26 février à 20h

• À Savignies, salle des 3 villages

Lundi 28 février à 20h Une fois de plus, un festival composé par Georges Feydeau pour dénoncer la médiocrité de la vie bourgeoise, les mesquineries des couples, la jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit. Mise en scène de Patrice Bousquet. Tarif unique : 6 €. Durée : 55 mn.

Renseignements au 03 44 06 08 20 – billetterie@theatredubeauvaisis.com Plus d’informations : https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-feu-la-mEre-de-madame-620.html Théâtre du Beauvaisis

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Théâtre : Feu la mère de Madame Beauvais 2022-02-25 was last modified: by Théâtre : Feu la mère de Madame Beauvais Beauvais 25 février 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise