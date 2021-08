Théâtre – Festival Les tréteaux en escale – Ay Carmen ! Combrit, 21 août 2021, Combrit.

Théâtre – Festival Les tréteaux en escale – Ay Carmen ! 2021-08-21 19:00:00 – 2021-08-21 20:00:00 Rue Ar Pussou Parc de Kerobistin

Combrit Finistère Combrit

Théâtre de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles, mis en scène par Carlo Boso et proposé en OFF du Festival Les Tréteaux du phare de Penmarc’h. Au profit de l’association Rêves de Marmouz.

Les comédiens saltimbanques de l’AIDAS jouent « Ay Carmen » d’après une nouvelle de Prosper Mérimée, mise en scène de Carlo Boso.

Tout commence à Séville, où le séduisant brigadier Don José rencontre la sublime et fougueuse Carmen. Une femme libre et indomptable qui n’hésite pas à prendre tout ce qu’il lui plaît. Alors qu’elle dérobe le cœur et la montre du jeune homme, la séduisante criminelle se fait immédiatement arrêter par l’armée.

Cette pièce, mélangeant l’opéra de Carmen et la nouvelle de Mérimée, ravira petits et grands par son ton comique, ses danses flamencas et ses célèbres chansons lyriques.

