Théâtre – Festival des amateurs « Meurtre au Charleston », 24 juin 2022, .

Théâtre – Festival des amateurs « Meurtre au Charleston »

2022-06-24 – 2022-06-24

MEURTRE AU CHARLESTON, de Guillaume Delisle, mise en scène Guillaume Delisle

Childéric ne met pas la main sur ses porte-chaussettes au moment de partir du Charleston, hôtel au charme insulaire et à la fréquentation gratinée. C’est cette facétie qui va conduire l’improbable duo de détectives qu’il forme avec sa maîtresse, Berthe, sur la piste d’un meurtrier inattendu…

Ici, l’enquête n’est qu’un prétexte à un choc des mondes et à des situations plus absurdes les unes que les autres qui s’articulent autour de la personnalité d’un détective qui cultive un certain anticonformisme allié une bonne dose de bêtise et de maladresse… vous n’êtes pas prêt !

« C’est en ayant en tête les comédies de Feydeau et d’autres plus contemporaines telles que celles de Will Ferrel, Steve Carrel, Louis CK, ou bien les inconnus que j’ai écrit cette pièce. Disons que je n’ai pas eu peur de mêler humour noir et absurde dans un comique de situation qui fait résonner des thèmes pourtant peu ragoûtants comme la mort, la guerre,

et la lutte des classes, entre autres choses… un beau « pétage de plomb » littéraire en ce qui me concerne ! »

Guillaume Delisle

MEURTRE AU CHARLESTON, de Guillaume Delisle, mise en scène Guillaume Delisle

Childéric ne met pas la main sur ses porte-chaussettes au moment de partir du Charleston, hôtel au charme insulaire et à la fréquentation gratinée. C’est cette facétie qui va conduire l’improbable duo de détectives qu’il forme avec sa maîtresse, Berthe, sur la piste d’un meurtrier inattendu…

Ici, l’enquête n’est qu’un prétexte à un choc des mondes et à des situations plus absurdes les unes que les autres qui s’articulent autour de la personnalité d’un détective qui cultive un certain anticonformisme allié une bonne dose de bêtise et de maladresse… vous n’êtes pas prêt !

« C’est en ayant en tête les comédies de Feydeau et d’autres plus contemporaines telles que celles de Will Ferrel, Steve Carrel, Louis CK, ou bien les inconnus que j’ai écrit cette pièce. Disons que je n’ai pas eu peur de mêler humour noir et absurde dans un comique de situation qui fait résonner des thèmes pourtant peu ragoûtants comme la mort, la guerre,

et la lutte des classes, entre autres choses… un beau « pétage de plomb » littéraire en ce qui me concerne ! »

Guillaume Delisle

dernière mise à jour : 2022-05-18 par