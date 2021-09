Trévières Trévières Calvados, Trévières Théâtre “Femmes fidèles” Trévières Trévières Catégories d’évènement: Calvados

Cette création improvisée de et avec Stéphanie Rausch invite les femmes à s'exprimer lors de cette soirée spectacle-témoignages autour des thèmes tels que les violences conjugales, la contraception, l'égalité professionnelle. Cette pièce est gratuite dans la limite des places disponibles.

