le jeudi 10 mars à 14:00

La Compagnie Théâtre à Zèbres/ Tous Azimuts présente « Je te donne », création théâtrale suivie de « Le bénévolat, un partage fraternel », lecture théatralisée des bénévoles du Comité de quartier Servir et de « Choeur de Femmes ». Ces représentations seront accompagnées d’expositions photos et d’échanges avec le public.

Sur inscription – Pass sanitaire obligatoire

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T16:30:00

