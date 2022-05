Théâtre : Femmes en exil Nouzonville, 17 mai 2022, Nouzonville.

Théâtre : Femmes en exil 6, Boulevard JB Clément Nouzonville

2022-05-17 – 2022-05-17

6, Boulevard JB Clément Nouzonville Ardennes

Nouzonville

Cette pièce vous invite dans l’univers de femmes exilées, immigrées, venues il y a quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d’années.Entre théâtre, chant, musique et danse, leurs témoignages vous feront partager quelques moments de vie, un sentiment, une peur, un espoir, une douleur. Comme des échos d’humanité dont les vibrations nous ouvrent le coeur.Elles sont afghanes, espagnoles, russes, ukrainiennes, maliennes, algériennes, colombiennes, arméniennes et marocaines.Ce spectacle a été créé à partir des témoignages de femmes immigrées, rencontrées par l’intermédiaire du CADA (demandeurs d’emplois), de Femmes Ressources et d’Espanardennes.Les artistes ont échangé avec elles durant six mois pour créer des textes théâtraux et des chansons sur leurs vécus et de leurs ressentis.

centreculturel@villedenouzonville.fr +33 3 24 37 37 49 http://centreculturel.villedenouzonville.fr/

6, Boulevard JB Clément Nouzonville

dernière mise à jour : 2022-05-07 par