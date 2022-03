Théâtre – “Femmes de fermes” La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Théâtre – "Femmes de fermes" Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu

2022-04-16

2022-04-16 – 2022-04-16 Auditorium Cziffra 12, place Lafayette

La Chaise-Dieu Haute-Loire Trois comédiennes de la Cie Paradoxe(s) mêlent confessions, anecdotes et scènes de la vie de tous les jours pour dresser le portrait d’un monde en mutation, dévoilant ce que le quotidien des femmes a d’héroïque, à la campagne comme à la ville. reservation@chaise-dieu.fr +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu

