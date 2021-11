Chagny Chagny 71150, Chagny Théâtre “Femme au volant” Chagny Chagny Catégories d’évènement: 71150

Chagny 71150 Chagny 2.5 EUR B-side Company, cirque émancipé “Femme au volant… mort au tournant.” … Très drôle ! Inspirées par les stéréotypes de genre, utilisant leur corps, leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes s’affirment et s’interrogent sur leur place dans la société. La vie qu’on leur propose, elles la connaissent par cœur ; une vie toute tracée du premier poupon au dernier catalogue de Françoise Saget. Il paraît que ça a changé… Mêlant l’acrobatie et la poésie, ce spectacle joue avec les clichés et toujours avec humour ! Tout public à partir de 8 ans.

Réservations à l'Agence de tourisme de Chagny. +33 3 85 87 25 95

