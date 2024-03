[Théâtre] Féminines Petit-Caux, dimanche 3 mars 2024.

[Théâtre] Féminines Petit-Caux Seine-Maritime

Le théâtre peut-il être vecteur de dialogue ?

C’est quoi qu’il en soit un argument de poids pour le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Petit-Caux, et l’association Nous toutes .

Les comédiens de la compagnie « Le Marégraphe » investiront la scène de la salle de spectacle Scène en Mer à Petit-Caux pour présenter “Féminines”. Les spectateurs découvriront le parcours de plusieurs femmes écrivant un épisode décisif de l’histoire mondiale du sport totalement passé sous silence. Dans une atmosphère de joie et de plaisir, accompagnée de compétitions sportives, elles racontent leurs trajectoires personnelles et leurs positionnements individuels face à un déterminisme social extrêmement présent.

Le théâtre peut-il être vecteur de dialogue ?

C’est quoi qu’il en soit un argument de poids pour le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Petit-Caux, et l’association Nous toutes .

Les comédiens de la compagnie « Le Marégraphe » investiront la scène de la salle de spectacle Scène en Mer à Petit-Caux pour présenter “Féminines”. Les spectateurs découvriront le parcours de plusieurs femmes écrivant un épisode décisif de l’histoire mondiale du sport totalement passé sous silence. Dans une atmosphère de joie et de plaisir, accompagnée de compétitions sportives, elles racontent leurs trajectoires personnelles et leurs positionnements individuels face à un déterminisme social extrêmement présent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie ccas@mairie-petit-caux.fr

L’événement [Théâtre] Féminines Petit-Caux a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie