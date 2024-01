PABLO MIRA THEATRE FEMINA Bordeaux, 11 avril 2024, Bordeaux.

Le temps d’un spectacle sur fond de culture pop 90’s, l’éditorialiste et cofondateur du Gorafi livre sa vision de la société et ses vérités (toutes personnelles…). Au THEATRE FEMINA de Bordeaux, ça va décoiffer ! Famille, sexualité, nouvelles technologies… Dans son “Nouveau Spectacle”, Pablo Mira s’interroge sur l’évolution de notre société sur ces trente dernières années. Et s’il abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac, il conserve son esprit et son ton satirique. Il s’agit du deuxième one-man-show du trublion après l’hilarant “Pablo Mira dit des choses contre de l’argent”, créé en 2017 et qui a fait salle comble depuis. En vrai sniper de l’humour ( Le plaisir pur de faire des vannes, pour moi, c’est instinctif comme une bonne bouffe !”), il aime jouer avec l’absurde et le cynisme pour faire passer des messages, quitte à apparaître comme totalement immoral :“On ne peut pas interdire aux riches d’être super riches, alors qu’on autorise les pauvres à être super pauvres. Ça n’a pas de sens !”Cet originaire des Hauts-de-Seine a d’abord été journaliste à la radio puis à la télévision, et a cofondé, en 2012, avec Sébastien Liébus, le célèbre site d’informations parodiques Gorafi où il signait des pastiches d’articles délirants. En 2016, il rejoint France Inter en tant que chroniqueur dans Si tu écoutes, j’annule tout – qui deviendra Par Jupiter ! –, et on le voit aux côtés de Natacha Polony dans l’émission Polonium, sur Paris Première. Deux ans plus tard, il tient la chronique hebdomadaire consacrée aux haters dans Quotidien sur TMC. Pablo Mira, devenu, depuis 2020, sociétaire des Grosses têtes de RTL, s’amuse à camper le polémiste qui tire sur tout ce qui bouge, au discours sexiste et raciste. Sa passion pour l’absurde le conduira également à publier, en 2021 chez First Éditions, un ouvrage sobrement intitulé “Pourquoi vous faisez ça ?” sous-titré “101 non-sens qu’on n’a jamais compris (et qu’on ne comprendra pas forcément après avoir lu ce livre)”. Il y recense les mystères et phénomènes inexpliqués de la vie quotidienne, tels ces militaires qui sont en tenue de camouflage forêt dans les gares. Et comme Pablo Mira est un ancien étudiant en sciences politiques, le regard qu’il porte sur ce monde ne manque pas de sel. En atteste “Pour une France plus mieux”, son livre publié en 2022 où il se met dans la peau d’un candidat aux élections, monstre d’égocentrisme et de démagogie prêt à tout pour devenir président. Bref, entre la littérature, la scène, la radio, la télé et le web, Pablo Mira est sur tous les fronts de l’humour. Au Casino Barrière de Bordeaux, c’est avec “Passé Simple” qu’il a l’intention de faire se plier la salle de rire. Un événement à ne pas manquer. “Pablo Mira est un alchimiste. Il transforme la bêtise de ce bas monde en vannes en or massif.” LM Magazine “Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix…” La voix du Nord

Tarif : 34.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:30

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33