MANU PAYET THEATRE FEMINA Bordeaux, mercredi 20 mars 2024.

MANU PAYETNOUVEAU SPECTACLEManu Payet est de retour avec un nouveau spectacle! Moins de trois ans après la dernière « d’Emmanuel », son précédent one-man-show, le comédien s’apprête a` remonter sur scène. Il s’installera a` partir du 19 janvier 2023, au Théâtre de l’Œuvre (Paris, IXe), ou` il avait déjà` donne´ naissance a`« Emmanuel ». Il l’admet volontiers, avec «Emmanuel», il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître. On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…Les Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry… Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33