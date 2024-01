TIKEN JAH FAKOLY THEATRE FEMINA Bordeaux, 8 mars 2024, Bordeaux.

TIKEN JAH FAKOLY « Acoustic tour » Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant.Rassemblant des dizaines voire des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.Après une tournée mondiale dans les plus grands festivals et salles pour défendre son album « Braquage de pouvoir », TIKEN revient aux sources avec pour la première fois de sa carrière une tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands titres & des inédits !Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre et plus poétique que jamais !Major figure of the African continent and reggae music, coronated by several golden records, numerous awards (RFI, SACEM) and a Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly is world widely recognised as a committed and militant artist.Gathering tens, even hundreds of thousands of spectators at his concerts in Africa, he is famous for his explosive stage performances and has played at all the major festivals in France, Europe and Canada.After a world tour of the biggest festivals and venues to promote his album “Braquage de Pouvoir”, TIKEN returns to his roots with an acoustic tour for the first time in his career. Surrounded by musicians playing traditional West African instruments, the artist revisits his 25-year repertoire, including his greatest hits & previously unreleased tracks!An intimate setting, conducive to the sublimation of his work, and more poetic than ever!Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 39.00 – 49.90 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33