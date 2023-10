Au 7ème – Cabaret Théâtre Fémina Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Au 7ème – Cabaret Théâtre Fémina Bordeaux, 14 février 2024, Bordeaux. Au 7ème – Cabaret Mercredi 14 février 2024, 20h00 Théâtre Fémina Tarif : à partir de 39,20 €. Pour son tout nouveau spectacle Clara Morgane vous fera voyager au pays du scandale.

Entre folles performances, danse, acrobaties, effeuillages burlesque et humour, Clara s’entoure de femmes sublimes et surprenantes !

Embarquez pour un voyage sulfureux retraçant l’histoire du genre féminin.

Sur scène, 7 femmes artistes, 7 chansons pour 7 tableaux audacieux qui donneront vie aux chansons que Clara chante en live !

Théâtre Fémina 10 rue de Grassi, Bordeaux Gironde, Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

