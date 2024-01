LE CABARET DE CLARA MORGANE THEATRE FEMINA Bordeaux Catégorie d’Évènement: Bordeaux LE CABARET DE CLARA MORGANE THEATRE FEMINA Bordeaux, 14 février 2024, Bordeaux. LE CABARET DE CLARA MORGANE« Au 7ème »Pour son tout nouveau spectacle Clara Morgane vous fait voyager au pays du scandale.Entre folles performances, danse, acrobaties, effeuillages burlesque et humour, Clara s’entoure de femmes sublimes et surprenantes ! Embarquez pour un voyage sulfureux retraçant l’histoire du genre féminin.Sur scène, 7 femmes artistes, 7 chansons pour 7 tableaux audacieux qui donnent vie aux chansons que Clara chante en live !Préparez-vous à être surpris délicieusement…Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 39.20 – 59.20 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33 Détails Catégorie d’Évènement: Bordeaux Autres Code postal 33000 Lieu THEATRE FEMINA Adresse 10, rue de Grassi Ville Bordeaux Departement 33 Lieu Ville THEATRE FEMINA Bordeaux Latitude 44.841343 Longitude -0.577246 latitude longitude 44.841343;-0.577246

