90 MIN AVEC PIERRE ARDITI THEATRE FEMINA Bordeaux Catégorie d’Évènement: Bordeaux 90 MIN AVEC PIERRE ARDITI THEATRE FEMINA Bordeaux, 5 février 2024, Bordeaux. La manifestation initialement prévue le 16 octobre 2023 est reportée au 5 février 2024.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles.Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 29.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-05 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux Détails Catégorie d’Évènement: Bordeaux Autres Code postal 33000 Lieu THEATRE FEMINA Adresse 10, rue de Grassi Ville Bordeaux Departement 33 Lieu Ville THEATRE FEMINA Bordeaux Latitude 44.841343 Longitude -0.577246 latitude longitude 44.841343;-0.577246

THEATRE FEMINA Bordeaux 33 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/