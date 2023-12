THOMAS VDB THEATRE FEMINA Bordeaux, 12 janvier 2024, Bordeaux.

De nouveau sur les planches, l’humoriste Thomas VDB se lance avec un nouveau spectacle qui se veut en faveur de l’environnement, dévoilant au passage quelques unes de ses phobies. L’humoriste, comédien et chroniqueur radio est de retour sur scène avec son 5e one man show « Thomas VDB s’acclimate ». Il parle d’environnement et du réchauffement climatique, sans démagogie, pour mettre l’accent sur ces changements dans notre quotidien. Ancien citadin, Thomas VDB s’est récemment installé à la campagne, entre autres, par phobie de la voiture : « Je ne me l’explique pas. J’ai peur dans une voiture depuis que je suis petit. Dès que ça accélère, je ne pense quasiment à rien d’autre qu’au pire qui peut arriver à n’importe quel moment. Je parle de ma hantise que j’ai en tant que passager quand, sur l’autoroute, on double un camion et de regarder les roues du camion quand on est parallèle à lui. Je suis en panique ! » dit-il avec une pointe d’amusement dans la voix.

Tarif : 36.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33