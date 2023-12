LES MYSTERIEUSES CITES D’OR THEATRE FEMINA Bordeaux, 10 janvier 2024, Bordeaux.

Enfant du soleil, embarque pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées ! Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fantastique des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or. Une dizaine d’artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique. L’aventure t’appelle, rejoins-nous à bord du Grand Condor !A partir de 4 ansContact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 20.44 – 49.20 euros.

Début : 2024-01-10 à 20:30

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33