RIOPY · AU THÉÂTRE FÉMINA Théâtre Femina, 4 décembre 2023, Bordeaux. RIOPY · AU THÉÂTRE FÉMINA Lundi 4 décembre, 19h30 Théâtre Femina 31€ (Prévente – Hors frais de location) · 41€ (Prévente – Hors frais de location) Quel chemin parcouru par RIOPY ! Depuis le début de sa tournée en mars 2022, le pianiste s’est produit à guichets fermés aux 4 coins du globe, faisant preuve de sensibilité, de virtuosité et d’humanité.

Pour son prochain rendez-vous à Bordeaux, il a choisi de revenir au Théâtre Fémina pour y interpréter les morceaux qui font de lui un des artistes français les plus streamés au monde. En 2023, RIOPY n'a pas fini de nous surprendre… Théâtre Femina 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux

2023-12-04T19:30:00+01:00

