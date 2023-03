CHILLY GONZALES · AU THÉÂTRE FÉMINA Théâtre Femina, 24 novembre 2023, Bordeaux.

CHILLY GONZALES · AU THÉÂTRE FÉMINA Vendredi 24 novembre, 19h30 Théâtre Femina 45€ (Prévente – Hors frais de location) · 50€ (Prévente – Hors frais de location) · 55€ (Prévente – Hors frais de location)

Chilly Gonzales est aussi bien réputé pour son approche intimiste du piano à travers sa trilogie d’albums Solo Piano que pour son talent de showman et ses compositions pour des artistes de renommée internationale. Vêtu d’un peignoir et chaussé de pantoufles, il remplit les salles philharmoniques du monde entier ; en l’espace d’une soirée, il peut donner un sublime récital de piano solo, disséquer la musicologie d’un tube de Billie Eilish, et faire preuve de sa dextérité lyrique de rappeur. Il interprète et écrit des chansons avec Jarvis Cocker, Feist et Drake, et a remporté un Grammy pour sa collaboration avec Daft Punk sur Random Access Memories.

Théâtre Femina 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

pop folk