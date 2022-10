Opéra “La Flûte enchantée” Théâtre Fémina, 19 février 2023, Bordeaux.

Opéra “La Flûte enchantée” Dimanche 19 février 2023, 16h30 Théâtre Fémina

Tarifs : à partir de 8.5 €.

(Re)découvrez l’opéra féérique et populaire de Mozart : “La Flûte enchantée”. Le 19 février 2023 à Bordeaux !

Théâtre Fémina 10 rue de Grassi, 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mozart reste, en 2022, l’un des compositeurs les plus connus et appréciés au monde. La Flûte enchantée est le prolongement d’une collaboration de Mozart avec la compagnie du Theater an der Wieden, un nouveau théâtre dans les faubourgs de Vienne, dirigé par Emanuel Schikaneder. Nous sommes en 1791 et l’Empereur Joseph II autorise à cette époque l’ouverture de théâtres libres dans lesquels sont représentées des œuvres en langue allemande.

Cela explique sans doute pourquoi, après les succès mitigés de Don Giovanni (Don Juan), des Nozze de Figaro (Les Noces de Figaro) et de Cosi fan tutte, dans le domaine de l’opéra italien aristocratique, Mozart accepte la proposition que lui fait Schikaneder d’écrire un nouvel opéra à la manière populaire de son théâtre avec des effets spéciaux et de la magie, d’autant plus populaire qu’il sera écrit en allemand et donc dans une langue intelligible par tous.



2023-02-19T16:30:00+01:00

2023-02-19T17:30:00+01:00