Spectacle « Le lac des Cygnes » Dimanche 29 janvier 2023, 15h30 Théâtre Fémina

Tarifs : à partir de 44 €.

Découvrez le merveilleux ballet « Le Lac des Cygnes » au théâtre Fémina le dimanche 29 janvier 2023 !

Théâtre Fémina 10 rue de Grassi, 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La compagnie a été fondée en 2006 dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, par Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation à jouer “Casse-Noisette” de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis.

The Ukrainian National Ballet of Odessa a eu le grand honneur de présenter sa production de “La Belle au Bois Dormant” de Tchaïkovski, la “Suite de Carmen” de Bizet / Shchedrin ainsi que plusieurs autres ballets modernes dont son interprétation de “Roméo et Juliette” dans l’un des plus prestigieux théâtres d’Europe Le théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet d’Odessa.

Les costumes et les décors de The Ukrainian National Ballet of Odessa sont fabriqués à la main par les meilleurs maîtres dans les ateliers des Théâtres Nationaux d’Opéra et de Ballet d’Odessa et de Kyiv ».



