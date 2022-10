Festival international “Vive la Magie” à Bordeaux Théâtre Fémina, 21 janvier 2023, Bordeaux.

Festival international “Vive la Magie” à Bordeaux 21 et 22 janvier 2023 Théâtre Fémina

Tarif : à partir de 25 €.

VIVE LA MAGIE revient les 21 et 22 janvier 2023 au théâtre Fémina à Bordeaux !

Théâtre Fémina 10 rue de Grassi, 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Chaque année depuis 2008, Monique et Gérard Souchet, les créateurs et producteurs de Vive la Magie, sélectionnent avec un soin tout particulier les artistes du plus grand Festival magique en Europe. Ils sont impatients de révéler la programmation exceptionnelle de cette nouvelle édition.

Au-delà des performances, le festival invite ses spectateurs à faire connaissance avec des artistes subtils et malicieux, représentants d’un art magique totalement délivré de ses stéréotypes. Ces magiciens, venus du monde entier, représentent les différentes familles de cet art totalement remis au goût du jour par les plus grands metteurs en scène. Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, illusionnistes… des artistes loin des clichés pour « Vivre La Magie » en grand !

Chaque représentation est conduite avec maestria par François Normag. Homme de théâtre et lui-même magicien, il est le fil rouge entre les numéros d’artistes, chevalier du verbe à l’humour so british et véritable ambassadeur de l’élégance et des meilleurs tailleurs anglais. Un présentateur qui sait offrir le meilleur de l’art magique sur un plateau. Le choix des artistes est toujours adapté à la taille du théâtre où il est programmé, afin de permettre au spectateur de profiter pleinement du spectacle, quelle que soit sa place.

Grâce à Vive la Magie, découvrez des moments artistiques exceptionnels ! Laissez-vous enchanter par l’univers de 10 artistes talentueux et singuliers. Venez rire, vibrer et vous émerveiller en duo, en famille ou entre amis.

Un spectacle d’1h45, sans entracte, accessible à tous, à partir de 5 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T17:00:00+01:00

2023-01-22T16:00:00+01:00