Rencontre avec Riad Sattouf Mercredi 14 décembre, 20h00 Théâtre Fémina

Venez rencontrer Riad Sattouf à l’occasion de la sortie du tome 6 de » L’Arabe du futur » aux éditions Allary ?https://urlz.fr/jSVx

Théâtre Fémina 10 rue de Grassi, 33000 Bordeaux Triangle d'Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine