Vieux-Boucau-les-Bains Landes Au terme d’une carrière dans l’enseignement supérieur, Jean Marmion aspire à une retraite bien méritée dans leur résidence secondaire tourangelle qu’il restaure avec passion en résidence principale. De son côté, Odile, parisienne dans l’âme ayant sacrifié sa vie professionnelle à son mari et n’ayant vécu depuis trente ans, faute d’enfant, que pour le materner lui, redoute par avance cette vie de recluse que lui fait miroiter Jean. Les travaux grevant leur budget, Marie-Claire, la sœur de Jean, leur présente Diane, une jeune comédienne à la recherche d’une chambre. La présence de Diane va faire exploser l’harmonie du couple. Petit à petit, l’idée de reprendre sa vie là où elle l’avait laissée avant sa rencontre avec Jean s’imposera à Odile. Le couple survivra-t-il à cet écart soudain d’un chemin tout tracé qu’il suivait depuis si longtemps ?

Metteuse en scène : Virginie MAHÉ

Avec : Marie BOURQUIN, Isabelle DEFOLY, Quitterie IDIART et Jean-Claude SORIA

