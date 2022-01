Théâtre « Faut s’tenir » Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Brassempouy Landes EUR 9 Après un premier passage à Brassempouy en 2018, la D’âme de Compagnie revient à l’occasion de la Journée Internationnale du droit des Femmes, pour présenter son nouveau spectacle, « Faut s’tenir ».

Conteuse d’histoires personnelles, Chloé MARTIN retrace un parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu.

Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette fois la scène avec KLOVIS, musicien qui créé en direct l’univers sonore de la pièce. Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages, inspirés du réel, et questionnent notre capacité à dire. La D’âme de Compagnie revient à l’occasion de la Journée Internationnale du droit des Femmes, pour présenter son nouveau spectacle, « Faut s’tenir ».

