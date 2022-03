Théâtre “Faune Club” avec La Cie Rosemonde Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Théâtre “Faune Club” avec La Cie Rosemonde Meilhan-sur-Garonne, 26 mars 2022, Meilhan-sur-Garonne. Théâtre “Faune Club” avec La Cie Rosemonde Meilhan-sur-Garonne

2022-03-26 – 2022-03-26

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne Nouvelle comédie de Stéphane Lartigue à 20h30.

– Par les comédiens des Ateliers Caf’Thé de la Cie Rosemonde.

– Salle Multiculturelle de Meilhan sur Garonne.

– Réservations ouvertes : 06 15 65 59 30 Théâtre “Faune Club”. Nouvelle comédie de Stéphane Lartigue.

– Par les comédiens des Ateliers Caf’Thé de la Cie Rosemonde. +33 6 15 65 59 30 Nouvelle comédie de Stéphane Lartigue à 20h30.

– Par les comédiens des Ateliers Caf’Thé de la Cie Rosemonde.

– Salle Multiculturelle de Meilhan sur Garonne.

– Réservations ouvertes : 06 15 65 59 30 Compagnie Rosemonde

Meilhan-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Autres Lieu Meilhan-sur-Garonne Adresse Ville Meilhan-sur-Garonne lieuville Meilhan-sur-Garonne Departement Lot-et-Garonne

Théâtre “Faune Club” avec La Cie Rosemonde Meilhan-sur-Garonne 2022-03-26 was last modified: by Théâtre “Faune Club” avec La Cie Rosemonde Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne 26 mars 2022 Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne