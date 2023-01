Théâtre «FARF IS A» de Gregor Daronian et Valentine Basse Théâtre de L’étoile du nord Paris Catégories d’Évènement: île de France

Théâtre «FARF IS A» de Gregor Daronian et Valentine Basse Théâtre de L’étoile du nord, 2 février 2023, Paris. Du jeudi 02 février 2023 au vendredi 03 février 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

. payant Tarifs – théâtre et danse :

Plein 17€

Réduit 12€ *

Voisin Voisine 10 €

CE, Carte Cezam : 8€

Groupes : 5 €

* demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, carte Navigo Le théâtre de L’étoile du nord, dédié à la jeune création, vous propose le festival de théâtre « La Fabrique des Écritures », un rendez-vous qui souhaite interroger la place de l’auteur / metteur en scène. Jeudi 2 et vendredi 3 février – 20h GREGOR DARONIAN & VALENTINE BASSE

FARF IS A …

À partir de 10 ans – durée : 1h05 Accablés par la fragilité extrême qu’ils ont développée face à la dureté de la vie, Valentine et Gregor se sont isolés dans leur logement précaire. Ils y entretiennent une activité mentale approfondie et consultent sans modération les internets. Bientôt, à l’expérience du vide qu’ils partagent, ils préféreront la musique… FARF IS A… est un spectacle transdisciplinaire. Avec leur covers de hits des années 90/2000, Valentine et Gregor transcendent la vacuité et subvertissent le kitsch en cool. Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris Contact : https://etoiledunord-theatre.com/ateliers-et-stages/gregor-daronian 01 42 26 47 47 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://etoiledunord-theatre.com/informations-pratiques

© Anthony Devaux Farf is a de Gregor Daronian et Valentine Basse

