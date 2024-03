Théatre « Fallait pas les agacer » Studio 40 Soorts-Hossegor, vendredi 5 avril 2024.

Par les Saltinbanques, groupe théatral Saubrigues

Jamais Charlotte et ses 3 amis, paisibles retraités, n’aurait imaginé un jour abandonner leurs tranquilles partie de Scrabble pour se transformer en justiciers masqués. Et tout ça parce qu’un promoteur véreux a acheté le parc et la salle de réunions de leur club pour en faire un parc d’attraction…… le promoteur aime les personnages de dessins animés ? Qu’à cela ne tienne , elles vont lui en servir jusqu’au gavage complet …… et oui » Il fallait pas les agacer »

Une pièce de Jean-Claude Martineau

Mise en scène par Mélanie Caroff

Entrée au chapeau. .

Début : 2024-04-05 20:30:00

Studio 40 50 Avenue Jean Roger Sourgen

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@hossegor.fr

