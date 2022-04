Théâtre : Fallait pas les agacer ! Lignerolles Lignerolles Catégories d’évènement: Allier

Lignerolles

Théâtre : Fallait pas les agacer ! Lignerolles, 23 avril 2022, Lignerolles. Théâtre : Fallait pas les agacer ! Lignerolles

2022-04-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-23

Lignerolles Allier Lignerolles EUR 7 7 Par la troupe Les Bouch’ à Oreilles.

Ils sont 6 amies, retraités et réfractaires à toute inscription en maison de retraite, à s’occuper comme ils peuvent en se retrouvant chaque jour chez l’un d’entre eux. Lignerolles

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lignerolles Autres Lieu Lignerolles Adresse Ville Lignerolles lieuville Lignerolles Departement Allier

Lignerolles Lignerolles Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignerolles/

Théâtre : Fallait pas les agacer ! Lignerolles 2022-04-23 was last modified: by Théâtre : Fallait pas les agacer ! Lignerolles Lignerolles 23 avril 2022 Allier Lignerolles

Lignerolles Allier