THÉÂTRE “FALLAIT PAS LES AGACER !” Ancinnes, 13 mars 2022, Ancinnes.

THÉÂTRE “FALLAIT PAS LES AGACER !” Rue du 21ème Siècle Centre Culturel Ancinnes

2022-03-13 – 2022-03-13 Rue du 21ème Siècle Centre Culturel

Ancinnes Sarthe Ancinnes

8 EUR Générations Mouvement des Portes du Maine Normand vous proposent la pièce “Fallait pas les agacer !”, jouée par les Baladins de l’Huisne, le dimanche 13 mars à 15h au centre culturel d’Ancinnes.

Comédie de Jean-Claude Martineau, mise en scène par Kriss Goupil.

Tarifs : 8€ adulte / 6€ moins de 12 ans. Réservation au 06 22 66 75 32 ou 06 75 05 82 04.

Découvrez l’histoire : « Elles sont cinq amies retraitées et toutes différentes les unes des autres.

Réfractaires à toute inscription en maison de retraite, elles s’occupent comme elles peuvent en se retrouvant chaque jour chez l’une d’entre-elles. Raymond, retraité lui aussi, veille sur ses cinq amies comme un émir sur son harem. L’ennui cependant s’est emparé du groupe et ni le scrabble, ni les mots fléchés n’arrivent à bout de sa nostalgie.

Sous l’impulsion de l’intrépide Agnès qui est revenu des courses avec une information annonçant la vente du terrain et la destruction du local de leur club pour en faire un parc d’attraction, Charlotte, Louise, Prudence, Yvette et Raymond vont se transformer en justiciers et semer un vent de panique.

Elles kidnappent l’instigateur du projet et entendent bien lui faire changer d’avis, quitte à le pousser dans ses derniers retranchements. Mais comment faire pour n’être pas reconnues, surtout quand l’enquête est dirigée par Jean-Baptiste qui n’est autre que le neveu de Charlotte ? Le promoteur aime les personnages de dessins animés ? Qu’à cela ne tienne, elles vont lui en servir jusqu’au gavage complet.

Eh oui… fallait pas les agacer !!!! »

Les Baladins de l’Huisne seront au centre culturel d’Ancinnes pour jouer la pièce “Fallait pas les agacer !”.

http://gmportesdumainenormand.e-monsite.com/

