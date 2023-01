Théâtre : Fallait pas le dire Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Théâtre : Fallait pas le dire Châteauneuf-sur-Isère, 1 mars 2023, Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère. Théâtre : Fallait pas le dire 430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Quartier des Communaux Châteauneuf-sur-Isère Drôme O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac

2023-03-01 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-01

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac

Châteauneuf-sur-Isère

Drôme Châteauneuf-sur-Isère Une Comédie de Salomé Lelouch

Mise en scène Salomé Lelouch, Ludivine de Chastenet

Avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix contact@o-lac.com +33 4 75 71 97 10 https://www.o-lac.com/ O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Quartier des Communaux Adresse Châteauneuf-sur-Isère Drôme O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Ville Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère lieuville O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Departement Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Quartier des Communaux Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-isere-chateauneuf-sur-isere/

Théâtre : Fallait pas le dire Châteauneuf-sur-Isère 2023-03-01 was last modified: by Théâtre : Fallait pas le dire Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Quartier des Communaux 1 mars 2023 430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Quartier des Communaux Châteauneuf-sur-Isère Drôme Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme