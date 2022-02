Théâtre : Faites comme chez vous ! Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Barneville-Carteret Manche Organisé par l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT-LOUIS. LES SACREBLEU présentent « Faîtes comme chez vous », une comédie (vaudeville) en 3 actes de Arlette Huertas. L’entreprise de Solange est au bord de la faillite. Aucun problème, Monsieur X est prêt à y investir une grosse somme d’argent. Mais… qui est ce mystérieux Monsieur X représenté par sa fiancée Alice ? Et pourquoi Alice semble-t-elle si hésitante ?

Que cache Jean Paul, l’époux de Solange ?

Quel est le rôle de Ludovic, l’amant de Solange, dans cette transaction ?

