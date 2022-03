Théâtre – Faire l’amour Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Josselin Morbihan Josselin Le théâtre du Strapontin propose la comédie de Anne-Marie Olivier “Faire l’amour”.

“Faire l’amour est une pièce documentaire basée sur des histoires vraies, des histoires lumineuses ou terrifiantes.

Faire l’amour explore la géographie de l’amour, le désir, le ravissement, les étreintes, l’incandescence, mais aussi l’attente, les pleurs, l’abandon.”

