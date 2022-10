THÉÂTRE – FACE CACHÉE DE LA LUNE DE MIEL Nilvange, 22 octobre 2022, Nilvange.

THÉÂTRE – FACE CACHÉE DE LA LUNE DE MIEL

2022-10-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-22

Venez découvrir Un spectacle plein d’humour et d’émotion qui parle d’amour en présentiel. Interprétation : Elisabeth von Buxhoeveden. Guitare et interprétation : Jean-Marc Miralles.

La chanteuse et comédienne Élisabeth Von Buxhoeveden revisite les trésors oubliés de la chanson française tandis que Jean-Marc Miralles, vient escorter et ponctuer de sa guitare espiègle les méandres de la relation sentimentale. Le duo tisse une dentelle musicale et littéraire, poétique et théâtrale, faite de mots insolents et d’accords parfaits, de rimes sensibles et de notes grivoises, de scènes désopilantes et d’épisodes attendrissants, mêlant chant et comédie dans un cocktail irrésistible d’humour et d’émotion. De Georges Brassens à Anne Sylvestre, de Colette Renard, Mistinguett à Marie-Paule Belle ou encore Barbara, La face cachée de la lune de miel raconte l’Amour. On vibre, on s’étonne et on rit.

info@legueulard.fr +33 3 82 85 50 71 http://www.legueulard.fr/

