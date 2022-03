Théâtre : Face à Face par les Croquignols Taupont, 11 mars 2022, Taupont.

Théâtre : Face à Face par les Croquignols Taupont

2022-03-11 – 2022-03-12

Taupont Morbihan Taupont

Les croquignols remontent sur les planches avec une pièce de Francis Joffo : Face à Face.

l’intrigue : Michel et Nicole Aron sont divorcés, surtout elle… Sophie, leur fille un peu fragile, ne supporte pas cette séparation. Le hasard voulant que l’appartement face au leur soit à vendre, Michel l’achète et l’occupe pour (soi-disant) rester plus près de sa fille et l’aider à traverser cette épreuve difficile. Mais ce » face à face » va s’avérer plus difficile à vivre qu’ils ne l’imaginaient et va les entraîner dans une aventure pleine de rebondissements !

Six représentations sont au programme :

– samedi 26 février à 20h30

– dimanche 27 février à 14h30

– samedi 5 mars à 20h30

– dimanche 6 mars à 14h30

– vendredi 11 mars à 20h30

– samedi 12 mars à 20h30

Achat des tickets à partir de la première semaine de février à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou à la salle des fêtes le vendredi soir de 18h30 à 20h. Une partie des bénéfices est reversée aux écoles de la communes et à une associations caritatives.

gautierbzh56@gmail.com https://lescroquignols.jimdofree.com/

