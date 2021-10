Monteux Monteux Monteux, Vaucluse Théatre, Fables, d’hier à aujourd’hui. Monteux Monteux Catégories d’évènement: Monteux

Vaucluse

Théatre, Fables, d’hier à aujourd’hui. Monteux, 22 octobre 2021, Monteux. Théatre, Fables, d’hier à aujourd’hui. 2021-10-22 – 2021-10-22 l’Association Culture Education Laïcité (ACEL) et Soif de Culture 28 Place des Droits de L’Homme

Monteux Vaucluse Fables, hier et aujourd’hui

Voici une pièce de théâtre labellisée par le projet « 400 ans Jean de la Fontaine ». +33 4 90 66 97 48 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Monteux, Vaucluse Autres Lieu Monteux Adresse l'Association Culture Education Laïcité (ACEL) et Soif de Culture 28 Place des Droits de L'Homme Ville Monteux lieuville 44.0344#4.99505