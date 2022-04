Théâtre : Exit, 29 avril 2022, .

Théâtre : Exit

2022-04-29 – 2022-04-29

Par la Compagnie Akté.

B quitte A. A et B se séparent, donc… Plus tard A rencontrera C et B rencontrera D… “Exit” c’est l’histoire de la fin annoncée d’un couple. Et de ce qui pourrait se passer après. L’histoire du renoncement, des échappatoires, des petites lâchetés et des grandes désillusions. Une variation drôle et acide sur la difficulté de concilier le besoin de liberté personnelle et d’émancipation avec un exigeant besoin d’affection et d’une “vie satisfaisante”. Un questionnement sur la crise qui habite ces adultes bourgeois européens parfois autant incapables de courage politique que de courage intime.

Date : le vendredi 29 avril à 20h30.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 12 €

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-01-14 par