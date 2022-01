Théâtre: Evazio Lamballe-Armor, 4 mars 2022, Lamballe-Armor.

Théâtre: Evazio Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

2022-03-04 20:00:00 – 2022-03-05 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Un spectacle qui casse les codes de la magie en alliant humour, digital, danse, mentalisme et grandes illusions ! Les spectateurs embarqueront pour une expédition à travers le temps. Des années folles en passant par des tableaux lumineux et des chorégraphies magiques, ils seront entraînés dans un spectacle insolite, rythmé et bluffant ! Pass sanitaire et masque obligatoire.

contact@cafetheatre-ballonsrouges.bzh +33 6 22 62 50 60

Un spectacle qui casse les codes de la magie en alliant humour, digital, danse, mentalisme et grandes illusions ! Les spectateurs embarqueront pour une expédition à travers le temps. Des années folles en passant par des tableaux lumineux et des chorégraphies magiques, ils seront entraînés dans un spectacle insolite, rythmé et bluffant ! Pass sanitaire et masque obligatoire.

Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-01-24 par