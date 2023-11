Caillou et le Bouffe-cœur Théâtre Eurydice Plaisir, 22 mars 2024, Plaisir.

Caillou et le Bouffe-cœur 22 et 23 mars 2024 Théâtre Eurydice Dès 5 €

C’est l’histoire de Caillou, une petite fille dont le frère a volé la voix. Mais en faisant ça, lui-même a perdu son coeur et s’est endormi pour 100 ans.

Caillou doit alors faire confiance à ses intuitions pour partir à la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-etignoble-et-puant Bouffe-Coeur, et espérer ainsi retrouver sa voix.

https://vimeo.com/617879776

Texte et univers sonore : Stéphane BIENTZ

Univers visuel et construction : Bruno MICHELLOD

Mise en scène et jeu : Stéphane BIENTZ et Bruno MICHELLOD

Théâtre Eurydice 110 rue Claude Chappe, plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:10:00+01:00

2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:40:00+01:00