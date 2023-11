ET SI… Théatre Eurydice Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines ET SI… Théatre Eurydice Plaisir, 8 mars 2024, Plaisir. ET SI… 8 et 9 mars 2024 Théatre Eurydice Dès 5 € Trois p’tits singes et leur papa sont assis haut sur une branche dans la canopée de la forêt. « À toute à l’heure mes amours, soyez sages», dit le grand singe.

«Quoi qu’il arrive, n’oubliez pas… Il ne faut surtout PAS descendre près des manguiers. Il y a des tigres là-bas et leurs estomacs grondent.»

Pourtant ces p’tits singes gourmands ADORENT les mangues : “Miam miam . . . des mangues ! Hmm . . . ET SI . . .” Et si… ils allaient simplement regarder les mangues…. Texte : d’après Maybe de Chris HAUGHTON

Mise en scène – jeu : Daivika ELOUARD & Tolgay PEKIN

Marionnettes : Mathilde LOUARN Théatre Eurydice 110 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 55 50 05 http://eurydice-seay.fr/ 110 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T14:30:00+01:00 – 2024-03-08T15:05:00+01:00

