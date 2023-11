SELKIE ce que l’on porte Théatre Eurydice Plaisir, 21 décembre 2023, Plaisir.

SELKIE ce que l’on porte 21 et 22 décembre Théatre Eurydice Dès 5 €

Sous l’impulsion de guitare et de nappes électroniques, marionnettes et jeux de lumières s’animent pour nous conter la légende nordique des Selkies, ces femme à peau de phoque perdues entre deux mondes : l’eau et la terre.

Sur scène, un vaisseau erre sur les mers et conduit son capitaine et ses deux moussaillons vers une quête sans fin. La quête d’un père qui mène son équipage à la dérive, à la rencontre de la dernière Selkie.

Une traversée abyssale, racontée par un squelette, un poisson à paillettes et des mousses affamés. Mais cette nuit ne serait-elle pas la dernière pour déceler les secrets des profondeurs ?

En revisitant cette légende, Ornella AMANDA donne à entendre la voix de la délivrance et de l’espoir, au-delà des frontières entre la mémoire et l’oubli, les morts et les vivants, la marionnette et l’acteur.

Texte, mise en scène, construction marionnettes : Ornella AMANDA

Interprètes : Ornella AMANDA et Charlène SEGOUIN

Théatre Eurydice 110 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 55 50 05 http://eurydice-seay.fr/

110 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T14:30:00+01:00 – 2023-12-21T15:15:00+01:00

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T21:15:00+01:00