Yvelines Entrée définitive Théâtre Eurydice Plaisir, 7 décembre 2023, Plaisir. Entrée définitive 7 et 8 décembre Théâtre Eurydice Dès 5 € Dans cet écrin, au chaud, dans les entrailles de la terre sont célébrés la bestialité, les créatures, les abimés.

Loin des injonctions superflues du monde des vivants, les âmes laissent libre cours à leur extravagance et vous invitent à embrasser leur vision du monde.

La Compagnie Abelanie et La Troupe du TE’S vous proposent un aller simple pour festoyer dans le monde d’où l’on ne revient jamais. Texte : Emilie Moreau (avec la participation de la Troupe du TE’S)

Texte : Emilie Moreau (avec la participation de la Troupe du TE'S)

Mise en scène : Emilie Moreau Avec les comédien.nes de la Troupe du TE'S Théâtre Eurydice 110 rue Claude Chappe, plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

2023-12-07T14:30:00+01:00 – 2023-12-07T15:05:00+01:00

2023-12-07T14:30:00+01:00 – 2023-12-07T15:05:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:05:00+01:00

