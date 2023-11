Chambre 2 Théâtre Eurydice Plaisir, 1 décembre 2023, Plaisir.

Chambre 2 Vendredi 1 décembre, 14h30, 20h30 Théâtre Eurydice Dès 5 €

Chaque jour, derrière les portes de la maternité, des femmes deviennent mères.

Béatrice est auxiliaire de puériculture dans le service maternité d’un hôpital. Chambre après chambre, elle prend soin de ces corps qui ont traversé des tsunamis d’émotions. À chaque ouverture de porte, une histoire singulière.

Sensible et vulnérable, Béatrice reçoit de plein fouet ces coeurs à vif, ces âmes en morceaux. Mais elle n’a pas le temps d’y penser. Il y a tant de chambres à visiter, tant de voix à écouter. Béatrice étouffe dans sa blouse trop étriquée. Elle voudrait respirer, elle voudrait s’arrêter, reprendre son souffle…

Catherine Vrignaud Cohen adapte magnifiquement le roman de Julie Bonnie, couronné par le Prix du roman Fnac en 2013 et adapté au cinéma en 2020 avec Sandrine Bonnaire. Elle y dirige Anne Le Guernec, comédienne lumineuse qui se dévoile, entre puissance et vulnérabilité, sur ce plateau nu qui l’enveloppe à la manière d’un cocon. La pièce est parcourue de passages dansés qui nous plongent davantage encore dans l’immensité sensorielle de sa féminité. Un road movie intime où se fait entendre la voix bouleversante d’une femme qui renaît à elle-même. Un moment en état de grâce.

Adapté du roman de Julie Bonnie

Mise en scène : Catherine Vrignaud Cohen

Interprète : Anne le Guernec

Théâtre Eurydice 110 rue Claude Chappe, plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/lieu/plaisir/theatre-eurydice/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:30:00+01:00 – 2023-12-01T15:20:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T21:20:00+01:00