Clara Immerwahr, première femme chimiste allemande, épouse Fritz Haber, brillant chercheur en chimie.

Alors que la Belle Epoque bat son plein, la guerre éclate.

Tandis que Fritz poursuit son ascension sociale au mépris de toute éthique, Clara est reléguée à la cuisine. Elle a juré « d’oeuvrer pour le bien de l’humanité »; lui chapeaute la première attaque au gaz de l’Histoire.

Par une mise en scène polyphonique, ce récit morcelé fait montre de la divergence au sein d’un couple jusqu’au tragique.

Texte: Matthieu BERTHOLET

Mise en scène: Cécile GIVERNET & Vincent MUNSCH

Interprètes: Brice COUPEY, Cécile GIVERNET, Honorine LEFETZ, Blue MONTAGNE

2023-11-16T20:30:00+01:00

