Monthurel Monthurel Aisne, Monthurel Théâtre : “Etonnante Rencontre” par la Cie Pourquoi Pas ? Monthurel Monthurel Catégories d’évènement: Aisne

Monthurel

Théâtre : “Etonnante Rencontre” par la Cie Pourquoi Pas ? Monthurel, 16 octobre 2021, Monthurel. Théâtre : “Etonnante Rencontre” par la Cie Pourquoi Pas ? 2021-10-16 – 2021-10-16

Monthurel Aisne Monthurel 5 5 La Cie Pourquoi Pas, à le plaisir de vous présenter, sa dernière création : “Etonnante Rencontre”. Cynisme, tendresse et surprise…Une étonnante rencontre de deux personnages qui promet de passer de l’émotion aux éclats de rire. Avec Madame Patricia ROLAND et Monsieur Jean-Pierre ROZEN. en raison de la situation épidémique, le port du masque et la présentation du pass sanitaire est demandé. La Cie Pourquoi Pas, à le plaisir de vous présenter, sa dernière création : “Etonnante Rencontre”. Cynisme, tendresse et surprise…Une étonnante rencontre de deux personnages qui promet de passer de l’émotion aux éclats de rire. Avec Madame Patricia ROLAND et Monsieur Jean-Pierre ROZEN. en raison de la situation épidémique, le port du masque et la présentation du pass sanitaire est demandé. ciepourquoi-pas@orange.fr +33 3 23 82 65 09 La Cie Pourquoi Pas, à le plaisir de vous présenter, sa dernière création : “Etonnante Rencontre”. Cynisme, tendresse et surprise…Une étonnante rencontre de deux personnages qui promet de passer de l’émotion aux éclats de rire. Avec Madame Patricia ROLAND et Monsieur Jean-Pierre ROZEN. en raison de la situation épidémique, le port du masque et la présentation du pass sanitaire est demandé. mail Mr ROZEN dernière mise à jour : 2021-09-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – [ANCIENNE STRUCTURE] OT DE FERE EN TARDENOIS

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Monthurel Autres Lieu Monthurel Adresse Ville Monthurel lieuville 49.015#3.40133