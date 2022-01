THEATRE « ETIENNE A » AU QUATRAIN A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Haute-Goulaine Loire-Atlantique EUR Nuit de Noël, Étienne termine son service de nuit chez Amazon, rentre,

s’endort et rêve de cartons à expédier… Portrait poétique d’un homme

ordinaire, Étienne A. donne parole aux invisibles de nos sociétés, condamnés

Spectacle de théâtre intitulé « Etienne A. » par la compagnie Le Théâtre de l'Eclat ». A partir de 11 ans

s’endort et rêve de cartons à expédier… Portrait poétique d’un homme

ordinaire, Étienne A. donne parole aux invisibles de nos sociétés, condamnés

à accepter ce qu’on leur impose, se taire et continuer malgré tout. Haute-Goulaine

