THEATRE ET VOILA NOTRE THEATRE Lunel, mercredi 28 février 2024.

Théâtre « Et voilà notre théâtre ! » de Tchékov par la Compagnie Provisoire Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel Mercredi 28 février 20h

Présenté par les Amis du Théâtre Populaire de Lunel.

« Les farces en un acte de Tchékhov, pièces libres de toutes contraintes dramaturgiques, déploient un objectif simple, l’exploitent et l’étirent jusqu’à l’absurde… Nous avons assemblé autour du personnage de l’actrice, mémoire vivante du théâtre. Cette dernière, diminuée par la maladie, sent que sa vie arrive à son terme et avec elle sa puissance de jeu. Avec la complicité de Nikita, elle se débat pour pousser son dernier cri ». Note d’intention du metteur en scène Julien Guill.

Infos 04 67 99 06 51

Public adulte Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles .

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Début : 2024-02-28 20:00:00

