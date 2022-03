Théâtre et visuel : la terre tremble Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre et visuel : la terre tremble Mauléon-Licharre, 15 avril 2022, Mauléon-Licharre. Théâtre et visuel : la terre tremble Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

2022-04-15 – 2022-04-15 Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques 10 EUR Tokio. Destination provisoire pour cinq personnages en provenance des quatre coins du monde. Cinq solitudes en prise avec leurs contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles, animées par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie.

Sans le savoir, ils vivront ensemble le tremblement de terre qui bouleversera leur existence.

Après une résidence à Mauléon en janvier 2022, nous vous proposons de découvrir ce spectacle fort en émotions.

Compagnie Contrechamp. De Alexandra BADEA, avec Camille PANONACLE. Mise en scène par Jonathan MICHEL.

Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

