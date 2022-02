THÉÂTRE ET SURTOUT POUR LE PIRE FOOD SCENE Uzemain Uzemain Catégories d’évènement: Uzemain

2022-03-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-19 22:30:00 22:30:00

Uzemain Vosges Uzemain 7 EUR Venez découvrir la nouvelle pièce de la troupe des Food’ Scènes

…. Et surtout pour le pire ! comédie en 2 actes de Viviane Tardivel

2 couples ont rendez-vous chez la juge pour divorcer, le même jour à la même heure suite à une erreur de convocation de l’assistante du juge. Se mêle à l’action, une “plombière” venue réparer un dégât des eaux.

Mélangez tous les personnages, vous obtiendrez un cocktail quelque peu détonant… Mais où le rire est toujours présent.

Tout public +33 6 25 80 55 44 Théâtre

