THEATRE « ET SURTOUT POUR LE PIRE » Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

Théâtre Et surtout pour le pire de Viviane Tardivel par la Troupe de Varennes CamPagne .

Rendez-vous chez la juge Gabrielle Laloit pour Paulin et Fanny. Paulin veut divorcer. Il ne supporte plus sa femme Fanny qui pourtant lui obéit au doigt et à l’œil. Mais Marius et Rose, suite à une erreur de convocation, ont également rendez-vous chez la juge pour le même motif, le même jour et à la même heure. Rose, menant son mari à la baguette, veut divorcer de Marius pour des motifs on ne peut plus surprenants ! Jo, plombière de son état, voit débarquer ces deux couples alors qu’elle devait être seule pour réparer un dégât des eaux dans la salle d’attente. Ajoutez une juge perturbée par l’opération d’une proche… 15h30. Clocheton. Résa. Office de Tourisme 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-26

RUE AMIRAL PIERRE

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est bourbonnelesbains@attractivite52.fr

